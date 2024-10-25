Трусова показала, как летит с мужем Игнатовым на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) показала, как ожидает с мужем Макаром Игнатовым посадку на рейс в Санкт-Петербург. В культурной столице спортсмены выступят в шоу «Русалочка», посвящённого Дню рождения Евгения Плющенко. Мероприятия состоятся 26 и 27 октября.

«Всем привет, а мы уже вылетаем в Санкт-Петербург, и у Дыма сегодня первый полёт. Он очень рад. Не знаю, как ему будет в самолёте, но… Вот у него там бантик — в общем красавчик. Летит сегодня на шоу», — сказала Игнатова на видео у себя в соцсетях.

Ранее продюсер Яна Рудковская опровергла конфликт между Игнатовой и Муравьёвой.