Фигуристка Лебедева рассказала, как перешла в «Ангелы Плющенко»

Фигуристка Милана Лебедева, выступающая в юниорском разряде, оценила своё выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске и рассказала, как перешла в «Ангелы Плющенко».

— Как оценишь своё выступление на этапе?

— Выступлением в короткой не очень довольна, много чего не доделала, произвольную получше откатала, но ещё есть много над чем работать.

— Давно ли успели поставить новые программы?

— Новые программы поставили достаточно быстро, их ставила Екатерина Борисовна Митрофанова. Накатываю их уже где-то месяц. Образ в короткой программе предложил Евгений Викторович (Плющенко), произвольную — Екатерина Борисовна.

— Не рассматривали вариант заявиться на более поздний этап?

— Не рассматривали.

— Как случился переход в «Ангелы Плющенко»? Были ли переговоры?

— Не было переговоров, поговорили и решили что-то поменять, перейти в другой штаб. Много чего отличается, во всех школах по-разному, думаю, тренировочный процесс выстроен. На льду три тренера всегда, каждый что-то может сказать.

— Успела ли подружиться с кем-то в группе? Как приняли?

— Я была практически со всеми знакома, со всеми общаемся, дружная атмосфера.

— Какой этап будет следующим?

— Скорее всего, в Красноярске, — передаёт слова Лебедевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске Лебедева набрала 60,36 балла в короткой программе, 115,54 балла в произвольной и 175,90 балла в общей сумме.