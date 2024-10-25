Режиссёр театра — о Загитовой: пока не говорит и ни черта не делает, выглядит замечательно

Педагог по актёрскому мастерству и театральный режиссёр Игорь Афончиков оценил работу Алины Загитовой в новой рекламе шинного бренда.

«Пока Алина Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там, она выглядит замечательно. Реплика всё испортила. Тут дело в том, что актёрская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у неё отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Всё прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот.

Загитова занималась у достаточно жёсткого тренера, идея которого: фигуристы — болты, из которых можно делать что угодно. Основная задача — чтобы они не открывали рот. Алина с трёх лет не говорит. Ей это запрещали, а сейчас просят говорить. Загитова не умеет этого, её надо этому учить. Как только она открывает рот, начинается беда.

Алину надо учить говорить, действовать и быть в кадре. Она катается очень хорошо и молодец до тех пор, пока не начинает что-то играть. Всё, извините за выражение, жопа», — цитирует Афончикова Sport24.

Ранее Загитова пообщалась со школьниками и дала им совет.