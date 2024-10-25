Режиссёр театра: педагога, который не испортит Загитову ещё больше, надо будет поискать

Педагог по актёрскому мастерству и театральный режиссёр Игорь Афончиков объяснил, что Алине Загитовой нужно убрать блокировки и вызвался ей помочь.

«Надо убрать всё, что ей мешает, а это сложная работа, но она может получиться. Да и педагогов таких мало. Я не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актёра. Если педагог Алины будет убирать блокировки, которые ей установили с трёх лет, то ей он поможет. Людей, предлагающих себя, будет миллион, но педагога, который не испортит Загитову ещё больше, надо будет поискать. Главное, чтобы она сама хотела. Ещё раз скажу — Алине нужно убрать блокировки.

Скорее всего, мама хайпила на ней, потому что пыталась реализовать свои неудовлетворённые амбиции за счёт ребёнка. Поэтому она ребёнка засунула в это дело, где из него вынули всё что угодно. Сколько времени может уйти на обучение Алины? Сначала нужно будет пообщаться с ней, но, считаю, может уйти от недели до года. Но за год, уверен, можно и слона научить», — цитирует Афончикова Sport24.

Ранее Афончиков оценил работу Загитовой в рекламе шинного бренда.