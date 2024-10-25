Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Театральный режиссёр Афончиков вызвался помочь Загитовой раскрепоститься

Режиссёр театра: педагога, который не испортит Загитову ещё больше, надо будет поискать
Алина Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Педагог по актёрскому мастерству и театральный режиссёр Игорь Афончиков объяснил, что Алине Загитовой нужно убрать блокировки и вызвался ей помочь.

«Надо убрать всё, что ей мешает, а это сложная работа, но она может получиться. Да и педагогов таких мало. Я не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актёра. Если педагог Алины будет убирать блокировки, которые ей установили с трёх лет, то ей он поможет. Людей, предлагающих себя, будет миллион, но педагога, который не испортит Загитову ещё больше, надо будет поискать. Главное, чтобы она сама хотела. Ещё раз скажу — Алине нужно убрать блокировки.

Скорее всего, мама хайпила на ней, потому что пыталась реализовать свои неудовлетворённые амбиции за счёт ребёнка. Поэтому она ребёнка засунула в это дело, где из него вынули всё что угодно. Сколько времени может уйти на обучение Алины? Сначала нужно будет пообщаться с ней, но, считаю, может уйти от недели до года. Но за год, уверен, можно и слона научить», — цитирует Афончикова Sport24.

Ранее Афончиков оценил работу Загитовой в рекламе шинного бренда.

Материалы по теме
Режиссёр театра — о Загитовой: пока не говорит и ни черта не делает, выглядит замечательно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android