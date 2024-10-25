Фигуристка Лидия Плескачёва победила на первом этапе Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Лидия Плескачёва одержала победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За оба проката спортсменка набрала 209,70 балла.

Второе место заняла Валерия Лукашова с результатом 195,48 балла. Тройку призёров замкнула Дина Хуснутдинова, набравшая 191,36 балла.

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап, девушки. Магнитогорск.