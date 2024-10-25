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Фигуристка Лидия Плескачёва победила на первом этапе Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Лидия Плескачёва победила на первом этапе Гран-при России среди юниоров
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Фигуристка Лидия Плескачёва одержала победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За оба проката спортсменка набрала 209,70 балла.

Второе место заняла Валерия Лукашова с результатом 195,48 балла. Тройку призёров замкнула Дина Хуснутдинова, набравшая 191,36 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Произвольная программа
25 октября 2024, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
209.70
2
Валерия Лукашова
Москва
195.48
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
191.36

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап, девушки. Магнитогорск.

  1. Лидия Плескачёва (Москва) — 209,70.
  2. Валерия Лукашова (Москва) — 195,48.
  3. Дина Хуснутдинова (Республика Татарстан) — 191,36.
  4. Валерия Литвинчёва (Москва) — 180,84.
  5. Елизавета Лабутина (Свердловская область) — 179,53.
  6. Алёна Кривоносова (Москва) — 178,46.
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