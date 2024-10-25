«Полного удовлетворения нет». Юниорка Тутберидзе о втором месте на турнире в Магнитогорске

Юниорка Тутберидзе Валерия Лукашова прокомментировала своё выступление на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Спортсменка заняла второе место, набрав 195,48 балла. В произвольной программе она пошла на четверной тулуп, но упала.

«Очень рада. Думала, что прокат будет немного лучше, так как на тренировках всё получалось, разминка была хорошая. Но так как это был мой первый этап серии Гран-при, то нервы чуть-чуть сыграли свою роль. Но я очень рада, что осталась на пьедестале.

Было опасно идти на второй четверной, потому что если бы он не получился, то я бы могла улететь очень далеко. А с падением с одного и с чисто исполненным дальше контентом с три-три получилось, что по баллам было бы намного больше, и рисковать не было смысла.

Полного удовлетворения нет, но, конечно, довольна. Это мои самые первые такие важные старты, грандиозные», — передаёт слова Лукашовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее стало известно, что на Гран-при в Магнитогорске среди взрослых не выступит фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова.