Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Хуснутдинова назвала Загитову своим кумиром и объяснила — почему

«Очень фанатела по Загитовой». Медалистка юниорского Гран-при в Магнитогорске — о кумире
Алина Загитова
Комментарии

Представительница Татарстана Дина Хуснутдинова заняла третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Спортсменка набрала 191,36 балла. После соревнования девушка рассказала, что её кумиром является Алина Загитова.

«Я очень фанатела по Алине Загитовой, мне она нравилась по катанию, у неё тоже была программа «Кармен», она её очень классно катала. По прыжкам стараюсь у всех понемножку, но фаворитка — Алина Загитова», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Валерия Лукашова из группы Тутберидзе ответила, что думает о своём втором месте на юниорском Гран-при в Магнитогорске.

Материалы по теме
«Полного удовлетворения нет». Юниорка Тутберидзе о втором месте на турнире в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android