«Очень фанатела по Загитовой». Медалистка юниорского Гран-при в Магнитогорске — о кумире

Представительница Татарстана Дина Хуснутдинова заняла третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Спортсменка набрала 191,36 балла. После соревнования девушка рассказала, что её кумиром является Алина Загитова.

«Я очень фанатела по Алине Загитовой, мне она нравилась по катанию, у неё тоже была программа «Кармен», она её очень классно катала. По прыжкам стараюсь у всех понемножку, но фаворитка — Алина Загитова», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Валерия Лукашова из группы Тутберидзе ответила, что думает о своём втором месте на юниорском Гран-при в Магнитогорске.