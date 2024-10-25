«Красил мой визажист». Юниорка Тутберидзе — о подготовке к Гран-при в Магнитогорске

Фигуристка Валерия Лукашова из группы Тутберидзе ответила, кто помог ей сделать эффектный макияж для выступления на юниорском Гран-при России в Магнитогорске.

— У тебя очень яркий образ в произвольной программе, очень яркий макияж. И мы видим классную причёску. Много ли времени ушло, чтобы подготовиться? Чья была идея? Может, помогал кто-то?

— Да, меня красил мой визажист, который приехал с нами. Это мамина подруга, она сопровождает меня на выездных и на других соревнованиях, чтобы подготовить причёски, макияж, чтобы было красиво.

Мамина подруга сама вызывается ездить на наши старты, ей со мной нравится. И огромное спасибо ей, что она ездит со мной, чтобы красить меня, подготавливать, — передаёт слова Лукашовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Лукашова прокомментировала своё второе место на Гран-при среди юниоров в Магнитогорске.