Плескачёва объяснила, почему не прыгала четверной на юниорском Гран-при в Магнитогорске

Фигуристка Лидия Плескачёва завоевала золото на юниорском Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. В произвольной программе девушка выполнила тройной аксель, но не стала идти на четверной сальхов.

«Да, у меня есть удовлетворение. Я в принципе довольно рада. Есть какие-то недочёты, но мы их будем дорабатывать вместе с тренерским составом.

В последнее время мы не тренировали набор тройной аксель, четверной сальхов. Мы больше тренировали тройной аксель в каскаде и второй тройной аксель. А так — я просто давно не прыгала четверной, и мы не стали рисковать», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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