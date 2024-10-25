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Плескачёва объяснила, почему не прыгала четверной на юниорском Гран-при в Магнитогорске

Плескачёва объяснила, почему не прыгала четверной на юниорском Гран-при в Магнитогорске
Лидия Плескачёва
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Фигуристка Лидия Плескачёва завоевала золото на юниорском Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. В произвольной программе девушка выполнила тройной аксель, но не стала идти на четверной сальхов.

«Да, у меня есть удовлетворение. Я в принципе довольно рада. Есть какие-то недочёты, но мы их будем дорабатывать вместе с тренерским составом.

В последнее время мы не тренировали набор тройной аксель, четверной сальхов. Мы больше тренировали тройной аксель в каскаде и второй тройной аксель. А так — я просто давно не прыгала четверной, и мы не стали рисковать», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Лукашова из группы Тутберидзе сообщила, что на соревнованиях её красит личный визажист.

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