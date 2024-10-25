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Фигуристка Плескачёва рассказала о планах усложнить контент в произвольной программе

«Планируем добавлять ультра-си». Плескачёва рассказала, как планирует усложнить контент
Лидия Плескачёва
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Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о планах усложнить контент в произвольной программе. 25 октября спортсменка победила в первом этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. Ближайшая соперница Валерия Лукашова из группы Тутберидзе отстала от Плескачёвой почти на 15 баллов.

«Планируем добавлять ультра-си. Например, четверной сальхов и тулуп или, может быть, два тройных акселя», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Лидия Плескачёва объяснила, почему не стала пробовать сделать четверной сальхов на соревнованиях в Магнитогорске и ограничилась одним тройным акселем в произвольной.

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