«Планируем добавлять ультра-си». Плескачёва рассказала, как планирует усложнить контент

Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о планах усложнить контент в произвольной программе. 25 октября спортсменка победила в первом этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. Ближайшая соперница Валерия Лукашова из группы Тутберидзе отстала от Плескачёвой почти на 15 баллов.

«Планируем добавлять ультра-си. Например, четверной сальхов и тулуп или, может быть, два тройных акселя», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Лидия Плескачёва объяснила, почему не стала пробовать сделать четверной сальхов на соревнованиях в Магнитогорске и ограничилась одним тройным акселем в произвольной.