Плескачёва рассказала, на какой этап юниорского Гран-при России поедет после Магнитогорска

Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, в каком следующем этапе Гран-при России среди юниоров примет участие.

— Уже известно, какой следующий будет этап Гран-при?

— Да, известно. Я буду в Москве, — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, 25 октября Плескачёва завоевала золото на юниорском Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. В произвольной программе девушка выполнила тройной аксель. Ближайшая соперница Лукашова из группы Тутберидзе отстала от неё почти на 15 баллов.

Ранее Плескачёва поделилась планами усложнить контент в произвольной программе, где собирается увеличить количество ультра-си.