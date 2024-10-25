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Плескачёва рассказала, на какой этап юниорского Гран-при России поедет после Магнитогорска

Плескачёва рассказала, на какой этап юниорского Гран-при России поедет после Магнитогорска
Лидия Плескачёва
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Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, в каком следующем этапе Гран-при России среди юниоров примет участие.

— Уже известно, какой следующий будет этап Гран-при?

— Да, известно. Я буду в Москве, — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, 25 октября Плескачёва завоевала золото на юниорском Гран-при России в Магнитогорске, набрав 209,70 балла. В произвольной программе девушка выполнила тройной аксель. Ближайшая соперница Лукашова из группы Тутберидзе отстала от неё почти на 15 баллов.

Ранее Плескачёва поделилась планами усложнить контент в произвольной программе, где собирается увеличить количество ультра-си.

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