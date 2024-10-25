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Чемпионка мира Стеллато-Дудек восхитилась прогрессом Косторной в парном катании

Чемпионка мира Стеллато-Дудек восхитилась Косторной: очень спрогрессировала как парница
Георгий Куница, Алёна Косторная
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Чемпионка мира-2024 канадская парница Динна Стеллато-Дудек оценила прогресс Алёны Косторной в парном катании.

– Алёну Косторную, которая (как и вы) была одиночницей, а теперь выступает в парах, часто критикуют.

– Да, я слежу за ней. Это её второй сезон в парах, так? Судя по видео с ваших контрольных прокатов, она очень спрогрессировала как парница.

Алёна всегда была особенной фигуристкой. У неё свой стиль, который позволял выигрывать и без четверных прыжков. Косторная может и в парном катании использовать харизму одиночницы — например, в тех же поддержках, когда все смотрят только на неё.

Ни одна женщина не сможет кататься как Алёна, и тем более этого невозможно добиться мужчине. Ей с партнёром надо найти стиль — уже как паре. Алёна на льду больше не одна, и всё для нее начинается заново: ведь даже связки в парном катании делаются по-другому, — сказала Стеллато-Дудек.

Ранее Стеллато-Дудек сказала, что думает об отстранении россиян.

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