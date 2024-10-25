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Осокина и Грицаенко поменяли короткую программу перед Гран-при России в Магнитогорске

Осокина и Грицаенко поменяли короткую программу перед Гран-при России в Магнитогорске
Елизавета Осокина, Артём Грицаенко
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Спортивная пара Елизавета Осокина и Артём Грицаенко отказались от новой короткой программы, которую представили на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Тогда фигуристы выступили под композицию Gimme All Your Love в исполнении группы Alabama Shakes.

Теперь Осокина и Грицаенко будут кататься с прошлогодней короткой программой под La Boheme. Об этом сообщил их тренер Павел Слюсаренко.

«После Санкт-Петербурга мы с нашим тренерским штабом решили, что вернём старую программу. Услышали мнение судей, специалистов и приняли такое решение», – цитирует Слюсаренко ТАСС.

Ранее стало известно, что белорусская одиночница Виктория Сафонова снялась с Гран-при России в Магнитогорске.

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