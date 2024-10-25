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Канадская фигуристка Стеллато-Дудек рассказала, что могла тренироваться под руководством Тамары Москвиной

Стеллато-Дудек — о шансе тренироваться у Москвиной: была готова бежать за билетом и ехать
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Чемпионка мира — 2024 канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек рассказала, что жалеет об упущенной возможности тренироваться под руководством Тамары Москвиной.

«Знаете, у меня ведь был шанс тренироваться у Тамары Москвиной — ещё с предыдущим партнёром. Американская федерация была готова нас к ней отправить после успешного сотрудничества Москвиной с парой Кёко Ина/Джон Циммерман.

Я была готова бежать за билетом и ехать к ней, но Нейту (Бартоломэю. — Прим. «Чемпионата») этот вариант не очень нравился. Так что не получилось — не могла же я тренироваться одна. Однако до сих пор жалею, что упустила эту возможность. Тамара — легенда фигурного катания, было бы круто тогда с ней поработать», — сказала Стеллато-Дудек.

Ранее Стеллато-Дудек восхитилась Алёной Косторной.

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