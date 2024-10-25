Мишин о новом костюме Семененко к произвольной: увидите фрагменты картины Сальвадора Дали

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин раскрыл интересную идею нового костюма своего ученика Евгения Семененко к произвольной программе нового сезона-2024/2025.

«Когда начали работать над образом, который будет отображать костюм, опирались на концепцию нашей программы о текучести и вечности времени. Вспомнили про картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти», почитали об истории её создания и посчитали, что это произведение будет олицетворять то, что делает Женя в программе. Вы увидите фрагменты картины великого живописца на костюме Жени», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.