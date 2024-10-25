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Чемпионка мира Стеллато-Дудек рассказала подробности первой встречи с Москвиной

«Покорила всех». Чемпионка мира Стеллато-Дудек — о первой встрече с Москвиной
Динна Стеллато-Дудек, Максим Дешам
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Чемпионка мира – 2024 канадская фигуристка Динна Стеллато-Дудек с восхищением вспомнила, как впервые встретила Тамару Москвину на соревнованиях.

«Никогда не забуду первую встречу с ней: это было в 2018 году, на этапе Гран-при в Москве. Тот старт для нас сложился неудачно: я заболела, мы снялись после короткой программы.

Представьте: мы разминаемся в общем зале, и тут входит Москвина. Подозреваю, она была знакома только с российскими фигуристами, но зашла, широко улыбнулась и обратилась к нам всем: «Good morning, everybody! How are you?» Она обошла весь зал и с каждым поздоровалась лично. Мне было довольно плохо физически, но клянусь: я тут же начала улыбаться. Тамара покорила всех», — цитирует Стеллато-Дудек Sports.ru.

Ранее Стеллато-Дудек восхитилась Косторной.

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