Валиева опубликовала новые фото в нежном образе

Фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях новые фотографии. Воспитанница Тутберидзе предстала в нежном образе и со счастливой улыбкой на лице. На одном из кадров одиночница продемонстрировала симпатичный розовый спортивный костюм, а на другом её запечатлели во время макияжа.

Напомним, в конце января стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, вернуться на соревнования фигуристка сможет в конце декабря 2025 года.

Ранее о допинг-деле Валиевой высказалась Татьяна Тарасова.