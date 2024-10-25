Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева опубликовала новые фото в нежном образе

Валиева опубликовала новые фото в нежном образе
Камила Валиева
Комментарии

Фигуристка Камила Валиева опубликовала в соцсетях новые фотографии. Воспитанница Тутберидзе предстала в нежном образе и со счастливой улыбкой на лице. На одном из кадров одиночница продемонстрировала симпатичный розовый спортивный костюм, а на другом её запечатлели во время макияжа.

Напомним, в конце января стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, вернуться на соревнования фигуристка сможет в конце декабря 2025 года.

Ранее о допинг-деле Валиевой высказалась Татьяна Тарасова.

Материалы по теме
Тарасова — о деле Валиевой: это уже не имеет значения, а Шветский ни в чём не виноват
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android