Николай Колесников выиграл второй этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
Поделиться
Фигурист Николай Колесников одержал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За два проката он набрал 222,42 балла.
Второе место занял Михаил Алексахин с результатом 220,81. Тройку призёров замкнул Марк Лукин, набравший 220,33 балла за своё выступление.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 2, Магнитогорск
Юноши. Произвольная программа
25 октября 2024, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Колесников
Москва
222.42
2
Михаил Алексахин
Московская область
220.81
3
Марк Лукин
Москва
220.33
Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Второй этап, юноши. Магнитогорск.
- Николай Колесников (Москва) — 222,42.
- Михаил Алексахин (Московская область) — 220,81.
- Марк Лукин (Москва) — 220,33.
- Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 218,67.
- Илья Малышев (Москва) — 208,66.
- Максим Бадави (Санкт-Петербург) — 206,88.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2024
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
16:57
-
16:32
-
16:32
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:56
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
13:28
-
13:26
-
13:10
-
12:43
-
12:32
-
12:18
-
11:52
-
10:55
-
10:39
-
10:27
-
00:00
- 24 октября 2024
-
19:56
-
19:51
-
19:30
-
17:32
-
17:30
-
16:57
-
15:01
-
14:47