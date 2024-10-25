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Николай Колесников выиграл второй этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске

Николай Колесников выиграл второй этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
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Фигурист Николай Колесников одержал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За два проката он набрал 222,42 балла.

Второе место занял Михаил Алексахин с результатом 220,81. Тройку призёров замкнул Марк Лукин, набравший 220,33 балла за своё выступление.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 2, Магнитогорск
Юноши. Произвольная программа
25 октября 2024, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Николай Колесников
Москва
222.42
2
Михаил Алексахин
Московская область
220.81
3
Марк Лукин
Москва
220.33

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Второй этап, юноши. Магнитогорск.

  1. Николай Колесников (Москва) — 222,42.
  2. Михаил Алексахин (Московская область) — 220,81.
  3. Марк Лукин (Москва) — 220,33.
  4. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 218,67.
  5. Илья Малышев (Москва) — 208,66.
  6. Максим Бадави (Санкт-Петербург) — 206,88.
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