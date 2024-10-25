Николай Колесников выиграл второй этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске

Фигурист Николай Колесников одержал победу на втором этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За два проката он набрал 222,42 балла.

Второе место занял Михаил Алексахин с результатом 220,81. Тройку призёров замкнул Марк Лукин, набравший 220,33 балла за своё выступление.

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Второй этап, юноши. Магнитогорск.

Николай Колесников (Москва) — 222,42. Михаил Алексахин (Московская область) — 220,81. Марк Лукин (Москва) — 220,33. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 218,67. Илья Малышев (Москва) — 208,66. Максим Бадави (Санкт-Петербург) — 206,88.