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Ученик Плющенко о программе под Эдвина Мартона: музыку выбирали с Евгением Викторовичем

Ученик Плющенко о программе под Эдвина Мартона: музыку выбирали с Евгением Викторовичем
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Фигурист Михаил Алексахин, занимающейся в тренерском штабе Евгения Плющенко, рассказал о программе, поставленной под музыку Эдвина Мартона.

«Программу под Эдвина Мартона ставил Никита Михайлов, дорабатывали Георгий Ревия, Екатерина Митрофанова, Евгений Викторович Плющенко.

Музыку выбрали вместе с Евгением Викторовичем. Смотрел ли его программы под эти композиции? Да, мне очень понравилось.

Над чем работаем с Евгением Викторовичем? Над всем – над вращениями, над прыжками, над хореографией, над второй оценкой. Мне все очень нравится!

Спокойно готовился и был уверен в себе. Надеялся ли на пьедестал? Конечно, надеялся, но не был прям на сто процентов уверен", — передаёт слова корреспондент «Чемпионата Анастасия Матросова.

На юниорском Гран-при России в Магнитогорске Михаил Алексахин занял второе место с результатом 220,81. Лидером стал Николай Колесников. Он получил от судей 222,42 балла.

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