Колесников: спасибо большое, что меня взяли на «Ледниковый период. Дети», было очень круто

Ученик Светланы Соколовской, победитель этапа Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске Николай Колесников рассказал, как участие в шоу помогло ему в спортивной карьеры.

«Обсудили с тренерами по горячим следам, в основном, они похвалили, но естественно были ошибки и помарки. Буду работать дальше (улыбается).

Помогло ли участие в шоу Ильи Авербуха раскрепоститься? Конечно, помогло, именно там, мне кажется, началось моё развитие во всём. Мне очень понравилось там. Как повлиял проект «Ледниковый период. Дети»? Спасибо большое за то, что меня взяли туда, это было очень круто!" — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата Анастасия Матросова.