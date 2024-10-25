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«Цель — реализовать себя на 100%». Колесников — о желании повторить достижение Кондратюка

«Цель — реализовать себя на 100%». Колесников — о желании повторить достижение Кондратюка
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Ученик Светланы Соколовской, фигурист Николай Колесников рассказал, хотел бы ли он повторить достижение чемпиона Европы и бронзового призёра Олимпийских игр в команде Марка Кондратюка, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

— Хотелось ли бы повторить или превзойти достижение одногруппника Марка Кондратюка по количеству четверных?
— Конечно, смотрю на Марка, восхищаюсь им (улыбается). Не могу сказать, что я хочу именно сколько-то четверных сделать, моя цель – реализовать себя в спорте на 100%, а там уже – как получится.

— Будешь ли передавать ему эстафету побед для группы?
— Да (улыбается), — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Николай Колесников выиграл юниорский Гран-при России в Магнитогорске, получив от судей 222,42 балла.

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