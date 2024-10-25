«Мой кофе уже не мой». Евгения Медведева поделилась забавным видео с попугаем

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в социальных сетях поделилась забавным видео, где показала, как её попугай Юка пьёт кофе вместе с ней.

«Когда мой кофе уже не мой», — подписала видео Медведева.

Ранее фигуристка показывала, как попугай угощается борщом.

25-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командное первенство) и обладательница двух золотых (2016, 2017) и бронзовой (2019) наград чемпионатов мира. Также она является двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018). В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.