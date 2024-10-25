Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мой кофе уже не мой». Евгения Медведева поделилась забавным видео с попугаем

«Мой кофе уже не мой». Евгения Медведева поделилась забавным видео с попугаем
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в социальных сетях поделилась забавным видео, где показала, как её попугай Юка пьёт кофе вместе с ней.

«Когда мой кофе уже не мой», — подписала видео Медведева.

Ранее фигуристка показывала, как попугай угощается борщом.

25-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командное первенство) и обладательница двух золотых (2016, 2017) и бронзовой (2019) наград чемпионатов мира. Также она является двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018). В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.

Материалы по теме
«У меня отжали борщ». Евгения Медведева показала видео со своим попугаем
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android