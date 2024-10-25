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Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов фигурного катания на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Объявили итоги первой жеребьёвки фигуристов для «Лиги чемпионов»
Марк Кондратюк
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В телеграм-канале, посвящённом виртуальному турниру «Лига чемпионов» по фигурному катанию, опубликовали предварительные составы команд. Первых участников определили в рамках жеребьёвки на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. В ходе следующих этапов составы команд продолжат пополняться.

«Амурские тигры»: Мария Агаева, Евгений Семененко, Иван Попов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Дарья Савкина/Александр Вахнов.

«Байкальские нерпы»: Марк Кондратюк, Александра Степанова/Иван Букин, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин.

«Забайкальские манулы»: Ксения Синицына, Егор Рухин, Александра Прокопец/Александр Васькович.

«Тихоокеанские сивучи»: Николай Угожаев, Даниил Постарнаков.

«Дальневосточные леопарды»: Ксения Гущина, Роман Савосин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

«Алтайские аргали»: Анна Фролова, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Ранее стал известен регламент Лиги чемпионов по фигурному катанию.

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