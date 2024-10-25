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Медведева и Валиева вошли в шорт-лист премии «Блогема» в номинации «Спортивный блогер» по итогам народного голосования

Валиева и Медведева вышли в финал премии «Блогема» в номинации «Спортивный блогер»
Камила Валиева, Евгения Медведева
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Фигуристки Евгения Медведева и Камила Валиева вошли в шорт-лист премии «Блогема» в номинации «спортивный блогер». Спортсменки успешно прошли этап народного голосования, которое проходило с 4 по 22 октября, и теперь в финальном этапе их блогерскую деятельность оценит экспертное жюри. Специалисты будут голосовать до 7 ноября и определят трёх лауреатов по каждой из номинации премии.

На звание лучшего спортивного блогера вместе с Медведевой и Валиевой продолжают также претендовать спортивный гимнаст Никита Нагорный, фитнес-наставник Владимир Олефиренко и создатель любительского футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Классико.

Торжественное награждение победителей и призёров «Блогемы» состоится 27 ноября на площадке Киноконцерна «Мосфильм».

Ранее Валиева опубликовала новые фотографии в соцсетях.

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