Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу спортивных пар на Skate Canada

Канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Они получили от судей 73,23 балла. Второй стала пара из Германии Анника Хокке/Роберт Кункель (64,82), третье место заняли представляющие Австралию Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (64,81).

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Спортивные пары. Короткая программа.

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 73,23 балла. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 64,82. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 64,81. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) — 63,53. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 61,04. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 60,87. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 58,78. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 52,16.

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