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Гран-при ISU — 2024/2025, этап 2, спортивные пары, результаты короткой программы 25 октября 2024, кто выиграл

Стеллато-Дудек и Дешам выиграли короткую программу спортивных пар на Skate Canada
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Канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Они получили от судей 73,23 балла. Второй стала пара из Германии Анника Хокке/Роберт Кункель (64,82), третье место заняли представляющие Австралию Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (64,81).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Канада
2
Германия
3
Австралия

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Спортивные пары. Короткая программа.

  1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 73,23 балла.
  2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 64,82.
  3. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 64,81.
  4. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) — 63,53.
  5. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 61,04.
  6. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 60,87.
  7. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 58,78.
  8. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 52,16.

Видео: Хореограф Рамиль Мехдиев. Фигурное катание сложнее балета:

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