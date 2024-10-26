Каори Сакамото стала первой в короткой программе среди женщин на Skate Canada

Японка Каори Сакамото стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Она получила от судей 74,97 балла. Второй стала представляющая США Алиса Лью с результатом 67,68, третье место заняла Кимми Репонд из Швейцарии (66,94).

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Женщины. Короткая программа.

Каори Сакамото (Япония) — 74,97 балла. Алиса Лью (США) — 67,68. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94. Хана Ёсида (Япония) — 65,32. Мэдлин Шизас (Канада) — 65,28. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64. Кайя Райтер (Канада) — 57,66. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 54,15. Рино Мацуике (Япония) — 52,31. Со-ён Ви (Южная Корея) — 47,86. Екатерина Куракова (Польша) — 47.31.

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