Каори Сакамото стала первой в короткой программе среди женщин на Skate Canada
Поделиться
Японка Каори Сакамото стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Она получила от судей 74,97 балла. Второй стала представляющая США Алиса Лью с результатом 67,68, третье место заняла Кимми Репонд из Швейцарии (66,94).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 01:25 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
74.97
2
Алиса Лью
США
67.68
3
Кимми Репонд
Швейцария
66.94
Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Женщины. Короткая программа.
- Каори Сакамото (Япония) — 74,97 балла.
- Алиса Лью (США) — 67,68.
- Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94.
- Хана Ёсида (Япония) — 65,32.
- Мэдлин Шизас (Канада) — 65,28.
- Элис Лин-Грейси (США) — 58,64.
- Кайя Райтер (Канада) — 57,66.
- Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12.
- Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 54,15.
- Рино Мацуике (Япония) — 52,31.
- Со-ён Ви (Южная Корея) — 47,86.
- Екатерина Куракова (Польша) — 47.31.
Видео: Самые титулованные фигуристки мира
Комментарии
- 26 октября 2024
-
03:16
-
01:29
- 25 октября 2024
-
18:37
-
18:19
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
16:57
-
16:32
-
16:32
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:56
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
13:28
-
13:26
-
13:10
-
12:43
-
12:32
-
12:18
-
11:52
-
10:55
-
10:39
-
10:27
-
00:00
- 24 октября 2024
-
19:56
-
19:51
-
19:30