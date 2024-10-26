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Гран-при ISU — 2024/2025, этап 2, женщины, результаты короткой программы 25 октября 2024, кто выиграл

Каори Сакамото стала первой в короткой программе среди женщин на Skate Canada
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Японка Каори Сакамото стала победительницей в короткой программе соревнований женщин-одиночниц на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Она получила от судей 74,97 балла. Второй стала представляющая США Алиса Лью с результатом 67,68, третье место заняла Кимми Репонд из Швейцарии (66,94).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 01:25 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
74.97
2
Алиса Лью
США
67.68
3
Кимми Репонд
Швейцария
66.94

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Женщины. Короткая программа.

  1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97 балла.
  2. Алиса Лью (США) — 67,68.
  3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94.
  4. Хана Ёсида (Япония) — 65,32.
  5. Мэдлин Шизас (Канада) — 65,28.
  6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64.
  7. Кайя Райтер (Канада) — 57,66.
  8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12.
  9. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 54,15.
  10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31.
  11. Со-ён Ви (Южная Корея) — 47,86.
  12. Екатерина Куракова (Польша) — 47.31.

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