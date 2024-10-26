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Александра Трусова не планирует соревноваться в новом сезоне — источник

Александра Трусова не планирует соревноваться в новом сезоне — источник
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не планирует соревноваться в новом сезоне. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, 20-летняя фигуристка продолжает участвовать в тренировочном процессе на базе академии «Ангелы Плющенко», но при этом не планирует готовиться к этапам Гран-при. Участие Трусовой в дальнейших соревнованиях сезона, за исключением шоу-турниров, также представляется маловероятным.

В последний раз Александра Трусова выходила на соревнования в ноябре 2022 года по ходу сезона-2022/2023.

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