«Их очень много». Алина Загитова рассказала, где хранятся все её медали

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, где хранит свои медали.

— Расскажи, сколько у тебя наград?

— На самом деле я не считала свои медали. Считаю, что это может повлиять на дальнейшее количество их. Поэтому… Не считала. Но их очень много.

— Ты где хранишь все свои медали?

— У бабушки. Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя (смеётся), — сказала Загитова в эфире шоу «Хорошоу».

За свою профессиональную карьеру Загитова выиграла олимпийское золото, побеждала на этапах Гран-при, чемпионате мира, чемпионате Европы и России. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).