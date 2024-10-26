«Реакция в виде истерики». Загитова рассказала, как отказалась от занятий гимнастикой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что её родители в детстве хотели сделать упор на художественную гимнастику, а не на фигурное катание.

«Меня мама погружала в абсолютно разные сферы деятельности. И гимнастика была занятием для растяжки. Потом гимнастики стало чуть больше фигурного катания, а дальше и вовсе фигурное катание пропало с радаров. Я спросила у мамы, почему мы перестали на него ходить. Она мне отвечает: «Слушай, мы тут подумали, что будем дальше продолжать заниматься художественной гимнастикой». На что у меня пошла такая реакция… в виде истерики. В общем, я добилась своей цели. Сказала, что буду заниматься тем видом спорта, который мне нравится», — сказала Загитова в эфире шоу «Хорошоу».