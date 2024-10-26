Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристка Анна Фролова победила в короткой программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 77,33 балла. Второй стала Ксения Гущина (68,86), тройку лучших замкнула Ксения Синицына с результатом 65,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Женщины.

Короткая программа.

Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 77,33 балла. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 68,86. Ксения Синицына (Москва) — 65,27. Мария Агаева (Москва) — 65,23. Софья Чаплыгина (Краснодарский край) — 60,53. Виктория Федянина (Пермский край) — 59,38.

Первый этап Гран-при России проходит 26-27 октября. Победительница в женском одиночном катании будет определена в воскресенье, 27 октября.