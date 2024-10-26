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Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
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Фигуристка Анна Фролова победила в короткой программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 77,33 балла. Второй стала Ксения Гущина (68,86), тройку лучших замкнула Ксения Синицына с результатом 65,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
77.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Синицына
Москва
65.27

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Женщины.

Короткая программа.

  1. Анна Фролова (Санкт-Петербург) —  77,33 балла.
  2. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 68,86.
  3. Ксения Синицына (Москва) — 65,27.
  4. Мария Агаева (Москва) — 65,23.
  5. Софья Чаплыгина (Краснодарский край) — 60,53.
  6. Виктория Федянина  (Пермский край) — 59,38.

Первый этап Гран-при России проходит 26-27 октября. Победительница в женском одиночном катании будет определена в воскресенье, 27 октября.

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