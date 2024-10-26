Анну Щербакову удивил уровень фигуристок на Гран-при в Магнитогорске

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова оценила прокаты одиночниц в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. Хочется выделить первую тройку — у Ани Фроловой безупречный прокат, поражает её вовлечённость в музыку, красивые линии. Второе место у Ксении Гущиной — откаталась первая и продержалась до конца на своей высокой строчке. Очень красивый, очень лёгкий прокат. У Ксении Синицыной не всё получилось, но, думаю, она ещё наберёт форму ко всем стартам сезона. Совсем рядышком Мария Агаева с безупречным прокатом!» — сказала Щербакова в эфире Первого канала.