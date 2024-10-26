Анну Щербакову удивил уровень фигуристок на Гран-при в Магнитогорске
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова оценила прокаты одиночниц в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
77.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Синицына
Москва
65.27
«Приятно удивил уровень всех прокатов девчонок. Хочется выделить первую тройку — у Ани Фроловой безупречный прокат, поражает её вовлечённость в музыку, красивые линии. Второе место у Ксении Гущиной — откаталась первая и продержалась до конца на своей высокой строчке. Очень красивый, очень лёгкий прокат. У Ксении Синицыной не всё получилось, но, думаю, она ещё наберёт форму ко всем стартам сезона. Совсем рядышком Мария Агаева с безупречным прокатом!» — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
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