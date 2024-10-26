Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Гущина заявила, что не обращает внимания на комментарии Щербаковой после проката

Ксения Гущина заявила, что не обращает внимания на комментарии Щербаковой после проката
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Гущина заявила, что не обращает внимания на комментарии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой после своего проката короткой программы. На первом этапе Гран-при в Магнитогорске Гущина заняла второе место (68,86).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
77.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Синицына
Москва
65.27

— Достаточно неожиданный результат, теперь нужно собраться на произвольную. Мне проще как можно больше выступать, накатывать программы, прежде чем выходить на серьёзные старты. Поэтому решили накатывать ещё в Питере.

— Вы сегодня открывали программу. Как впечатления?
— Давно первым номером не каталась, но достаточно хорошо всё прошло. Не волновалась.

— После проката у нас есть комментарии от Михаила Коляды и Анны Щербаковой. Как-то обращаете внимание на то, что они говорят? Или всё ещё собранны?
— Не особо успела обратить внимание, что они говорят.

— Как вам идея, что комментируют для зрителей такие звёзды?
— Идея новая, впервые такое пробуют. Это необычно.

— Ваш тренер после тренировки улетел домой. Как вам комфортнее выступать — когда он у борта или когда его нет?
— В любом случае он поддерживает меня, со мной сейчас Александрина Дегтярёва. Мне комфортно и так и так, — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android