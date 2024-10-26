Ксения Гущина заявила, что не обращает внимания на комментарии Щербаковой после проката

Российская фигуристка Ксения Гущина заявила, что не обращает внимания на комментарии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой после своего проката короткой программы. На первом этапе Гран-при в Магнитогорске Гущина заняла второе место (68,86).

— Достаточно неожиданный результат, теперь нужно собраться на произвольную. Мне проще как можно больше выступать, накатывать программы, прежде чем выходить на серьёзные старты. Поэтому решили накатывать ещё в Питере.

— Вы сегодня открывали программу. Как впечатления?

— Давно первым номером не каталась, но достаточно хорошо всё прошло. Не волновалась.

— После проката у нас есть комментарии от Михаила Коляды и Анны Щербаковой. Как-то обращаете внимание на то, что они говорят? Или всё ещё собранны?

— Не особо успела обратить внимание, что они говорят.

— Как вам идея, что комментируют для зрителей такие звёзды?

— Идея новая, впервые такое пробуют. Это необычно.

— Ваш тренер после тренировки улетел домой. Как вам комфортнее выступать — когда он у борта или когда его нет?

— В любом случае он поддерживает меня, со мной сейчас Александрина Дегтярёва. Мне комфортно и так и так, — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.