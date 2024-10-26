Фигуристка Синицына: прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано. Бывает

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в короткой программе на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка заняла третье место с результатом 65,27 балла.

«Это первый прокат в сезоне. Я очень рада, что мы наконец начали и вышли на соревнования, начался сезон, я показала свою короткую программу в готовом виде. Я рада, что смогла её продемонстрировать в плане хореографии, подачи, — думаю, с этим я справилась. Но, к сожалению, прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, потому что на разминке всё было отлично. Наверное, нервы, не справилась — первый старт. Бывает», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.