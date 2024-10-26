Фигуристка Синицына: прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано. Бывает
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Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в короткой программе на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка заняла третье место с результатом 65,27 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
77.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Синицына
Москва
65.27
«Это первый прокат в сезоне. Я очень рада, что мы наконец начали и вышли на соревнования, начался сезон, я показала свою короткую программу в готовом виде. Я рада, что смогла её продемонстрировать в плане хореографии, подачи, — думаю, с этим я справилась. Но, к сожалению, прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, потому что на разминке всё было отлично. Наверное, нервы, не справилась — первый старт. Бывает», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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