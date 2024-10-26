Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Синицына: прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано. Бывает

Фигуристка Синицына: прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано. Бывает
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала своё выступление в короткой программе на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка заняла третье место с результатом 65,27 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
77.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Синицына
Москва
65.27

«Это первый прокат в сезоне. Я очень рада, что мы наконец начали и вышли на соревнования, начался сезон, я показала свою короткую программу в готовом виде. Я рада, что смогла её продемонстрировать в плане хореографии, подачи, — думаю, с этим я справилась. Но, к сожалению, прыжки сегодня не пошли — не знаю, с чем это связано, потому что на разминке всё было отлично. Наверное, нервы, не справилась — первый старт. Бывает», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android