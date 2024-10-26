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Фролова: Щербакова и Коляда очень добрые ребята, уверена, плохого от них не услышишь

Фролова: Щербакова и Коляда очень добрые ребята, уверена, плохого от них не услышишь
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала участие Михаила Коляды и Анны Щербаковой в качестве ведущих на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске.

— Сейчас в серии Гран-при есть нововведение для зрителей — Михаил Коляда и Анна Щербакова и на разминке рассказывают про участниц, и после проката комментируют. Вы обращаете на это внимание? Может, отвлекает, или вы все в себе, и это направлено в большей степени на зрителей?
— Мне кажется, в этом плане у всех индивидуально. Меня очень тяжело выбить разговорами, даже если передо мной белка или медведь пробежит, я не обращу на это внимания. Я в такой концентрации, что меня это абсолютно не отвлекает. Может быть, даже наоборот, кому-то проще раскатываться не в тишине, тем более Михаил Коляда и Анна Щербакова у нас положительные ребята, очень добрые, уверена, что ничего плохого не услышишь. Мне абсолютно никак, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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