Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Фролова: я хозяйка исключительно своих элементов, но никак не хозяйка льда

Анна Фролова: я хозяйка исключительно своих элементов, но никак не хозяйка льда
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Спортсменка заняла первое место (77,33) с преимуществом более чем в восемь баллов.

— Сложилось ощущение, что вы абсолютная хозяйка льда. Как давно у вас это ощущение?
— Я не знаю, почему это так выглядело, у меня такого ощущения нет. Я, наверное, хозяйка исключительно своих элементов, программы, но никак не хозяйка льда. Я просто уверена в проделанной работе, я готовилась, преодолевала лень, простую человеческую усталость. Хозяйка своего состояния исключительно.

— Для начала сезона вы получили хорошие баллы — 77. Ставили ли цель пробить 80 баллов за короткую программу или пока нет?
— Нет, я в плане баллов никогда не ставлю цели, планы, тем более «пробивать» баллы — тоже нет. Это не моя работа. Моя работа исключительно в том, чтобы выслушать указания тренеров, специалистов, исправлять свои ошибки. А оценивают, смотрят, проверяют и ставят оценки судьи. Я на это никак, кроме хорошего катания, повлиять не могу, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Анна Фролова выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android