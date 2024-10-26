Анна Фролова: я хозяйка исключительно своих элементов, но никак не хозяйка льда

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при в Магнитогорске. Спортсменка заняла первое место (77,33) с преимуществом более чем в восемь баллов.

— Сложилось ощущение, что вы абсолютная хозяйка льда. Как давно у вас это ощущение?

— Я не знаю, почему это так выглядело, у меня такого ощущения нет. Я, наверное, хозяйка исключительно своих элементов, программы, но никак не хозяйка льда. Я просто уверена в проделанной работе, я готовилась, преодолевала лень, простую человеческую усталость. Хозяйка своего состояния исключительно.

— Для начала сезона вы получили хорошие баллы — 77. Ставили ли цель пробить 80 баллов за короткую программу или пока нет?

— Нет, я в плане баллов никогда не ставлю цели, планы, тем более «пробивать» баллы — тоже нет. Это не моя работа. Моя работа исключительно в том, чтобы выслушать указания тренеров, специалистов, исправлять свои ошибки. А оценивают, смотрят, проверяют и ставят оценки судьи. Я на это никак, кроме хорошего катания, повлиять не могу, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.