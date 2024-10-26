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Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — 3-й

Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — 3-й
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Фигурист Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат он набрал 92,08 балла.

Второе место занял Николай Угожаев, показавший результат 91,70 балла. Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк за своё выступление получил 90,30 балла. Действующий чемпион России Евгений Семененко показал лишь пятое место с результатом 87,35.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Роман Савосин
Москва
92.08
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
91.70
3
Марк Кондратюк
Москва
90.30

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Короткая программа, мужчины.

  1. Роман Савосин — 92,08
  2. Николай Угожаев — 91,70
  3. Марк Кондратюк — 90,30
  4. Егор Рухин — 87,96
  5. Евгений Семененко — 87,35
  6. Иван Попов — 85,56
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