Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова: Кондратюк, как обычно, зажёг и зрительный зал, и нас

Анна Щербакова: Кондратюк, как обычно, зажёг и зрительный зал, и нас
Комментарии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о прокате Марка Кондратюка в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Очень неожиданный расклад. Марк, как обычно, зажёг и зрительный зал, и нас, и сам отжигал на льду. Досадная ошибка на последнем прыжке, думаю, повлияла на результат, но всё решится в произвольной программе!» — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе. Лидирует Роман Савосин, вторым после короткой программы идёт Николай Угожаев, действующий чемпион России Евгений Семененко — на пятой позиции.

Материалы по теме
Роман Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России, Кондратюк — 3-й
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android