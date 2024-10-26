Анна Щербакова: Кондратюк, как обычно, зажёг и зрительный зал, и нас

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о прокате Марка Кондратюка в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Очень неожиданный расклад. Марк, как обычно, зажёг и зрительный зал, и нас, и сам отжигал на льду. Досадная ошибка на последнем прыжке, думаю, повлияла на результат, но всё решится в произвольной программе!» — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе. Лидирует Роман Савосин, вторым после короткой программы идёт Николай Угожаев, действующий чемпион России Евгений Семененко — на пятой позиции.