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Роман Савосин рассказал, как появилась идея создания Лиги чемпионов в фигурном катании

Роман Савосин рассказал, как появилась идея создания Лиги чемпионов в фигурном катании
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Российский фигурист Роман Савосин рассказал, как появилась идея создания Лиги чемпионов в фигурном катании. На турнире 78 фигуристов поделят на шесть команд, они будут набирать очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах, включая вызовы капитанов.

«Пока никто не ругался, может, кто-то замалчивает. Но я думаю, что всем понравилось, всё равно какое-то отвлечение от этой напряжённости в сезоне. Думаю, всем ребятам только в радость такой турнир.

Пробуем себя в блогерстве, на нашем канале у нас есть челленджи. Много идей возникает. Поэтому как-то так накидываем идеи, что-то приходит в голову. Я слышал, что где-то что-то подобное есть в других видах спорта, но узнал об этом уже потом. Идеи из других видов спорта не брали. У нас идей ещё предостаточно, надеюсь, что-то ещё увидите!» — сказал Савосин в эфире Первого канала.

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