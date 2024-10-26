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Николай Угожаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на Гран-при России

Николай Угожаев прокомментировал своё выступление в короткой программе на Гран-при России
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Фигурист Николай Угожаев поделился впечатлениями от своего проката в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«В целом доволен. Чуть-чуть расстроился из-за того, что два прыжка не очень хорошо сделал, но в целом было чисто, так что нормально. Конечно, волновался — не сильнее, чем перед мемориалом Панина, но было. После первого прыжка волнение ушло. Дальше уже полегче было. Так частенько бывает, что один прыжок сделаешь хорошо — и дальше уже полегче.

Давит ли на меня, что больше внимания? Нет, не давит. Всё как обычно, ничего не поменялось», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы Угожаев занимает второе место с результатом 91,70 балла. Лидерство перед произвольной программой захватил Роман Савосин (92,08).

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