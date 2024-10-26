Роман Савосин: слушал внимательно, что про меня скажут Щербакова и Коляда

Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал работу Михаила Коляды и Анны Щербаковой в качестве ведущих на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

— Нововведение для зрителей — Михаил Коляда и Анна Щербакова и на разминке представляют ребят, и после проката объясняют что-то для зрителей. Слышите ли вы это, обращаете внимание — или сконцентрированы?

— Слышим, на разминке слушал внимательно, что про меня скажут. Повеселило, как про Челентано говорили. Про Лео Месси — почему-то этот факт сказали. Я фанат Лео Месси, но и многим другим увлекаюсь, — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.