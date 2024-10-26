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«Дурацкая ошибка». Марк Кондратюк — о своём выступлении в короткой программе на Гран-при

«Дурацкая ошибка». Марк Кондратюк — о своём выступлении в короткой программе на Гран-при
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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске (третье место, 90,30 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Роман Савосин
Москва
92.08
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
91.70
3
Марк Кондратюк
Москва
90.30

«Не считаю этот прокат прям классным, конечно. Но он был нормальный, рабочий. Ну что, было очень обидно за вращение. Это первая мысль была, когда я его сорвал. Вторая мысль была, что надо докатать дорожку хорошо и энергично, а потом я уже буду огребать. Вот сейчас посижу в раздевалке, подумаю, покорю себя, и через минут 5-10 надо всё забыть и с новыми силами идти дальше.

Всё не так плохо, как могло быть в теории. Какая-то дурацкая ошибка. Просто непонятно. Ну, каскад был неидеален, да, но рабочий, нормальный каскад был. Да, не самый лучший, да, не 4-3, но самое главное, что он был. А вращение — просто какая-то дурацкая ошибка. И всё, надо идти дальше, потому что завтра новый день. Не считаю, что что-то ужасное случилось. Всё нормально. Поэтому идём дальше», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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