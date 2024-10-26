Савосин — о возвращении программы под Челентано: болельщики просили, а я читаю комментарии

Фигурист Роман Савосин прокомментировал победу в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске и объяснил, почему решил вернуть произвольную программу прошлого сезона.

— Доволен, конечно. Хороший прокат для первого старта сезона. Есть над чем работать, дальше будет только лучше. В целом всем доволен.

— Ожидал что будешь лидировать?

— Не думал об этом, правда не думал, и сейчас стараюсь не думать. Завтра постараюсь построить всё на своём прокате. Вернулись к старой произвольной — Рахманинов пока не пошёл. Плюс просили болельщики, а я много читаю комментарии. Решили вернуть — сам понял, что с удовольствием ещё прокатаю эту программу, — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.