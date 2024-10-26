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«У нас собрался такой плотный состав». Марк Кондратюк — о конкуренции на Гран-при России

«У нас собрался такой плотный состав». Марк Кондратюк — о конкуренции на Гран-при России
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Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк высказался о конкуренции в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Я же приезжаю соревноваться не конкретно с какими-то людьми. Я приезжаю показать свой максимум, по крайней мере — постараться это сделать. А дальше всё зависит уже от выступления других ребят, кто бы это ни был, от решения судей. А в плане того, что много сильных, — ну это действительно так. У нас собрался такой плотный, уверенный состав участников, где есть сложные прыжки, артистизм и опыт. Поэтому, мне кажется, одно удовольствие выступать в таком составе, быть его частью», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кондратюк занял третье место в короткой программе. Лидирует Роман Савосин, вторым после короткой программы идёт Николай Угожаев, действующий чемпион России Евгений Семененко — на пятой позиции.

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