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Марк Кондратюк — о Лиге чемпионов в фигурном катании: ощущаю себя нерпой примерно на 100%

Марк Кондратюк — о Лиге чемпионов в фигурном катании: ощущаю себя нерпой примерно на 100%
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Марк Кондратюк прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов — нового турнира в фигурном катании. Он попал в команду «Байкальские нерпы».

«На сколько процентов ощущаю себя нерпой? Примерно на 100. У меня даже была заготовочка, но я её сделаю, когда чисто откатаю. Сегодня было нечисто, поэтому, может быть, завтра выйдет. Как бы доказать, что я не просто так в этой команде. Я передал им привет — вот этим четырём людям, которые в этой команде (смеётся)», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В команду «Байкальские нерпы» по итогам первой жеребьёвки также попали Александра Степанова и Иван Букин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

Полные итоги жеребьёвки
Объявили итоги первой жеребьёвки фигуристов для «Лиги чемпионов»
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