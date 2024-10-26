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Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу среди пар на первом этапе Гран-при России

Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу среди пар на первом этапе Гран-при России
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 73,32 балла. Второе место заняли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, набравшие 70,28 балла. Тройку лидеров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов с результатом 62,95 балла. Отметим, что в соревновании спортивных пар принимают участие всего четыре дуэта.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 16:25 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Короткая программа, спортивные пары.

  1. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 73,32
  2. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 70,28
  3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 62,95
  4. Дарья Андреева и Александр Акимов — 61,76
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