Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу среди пар на первом этапе Гран-при России

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 73,32 балла. Второе место заняли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, набравшие 70,28 балла. Тройку лидеров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов с результатом 62,95 балла. Отметим, что в соревновании спортивных пар принимают участие всего четыре дуэта.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Короткая программа, спортивные пары.