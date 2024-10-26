Роман Костомаров — о танцах на льду: это не просто так, не в шахматы поиграть

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина ответили на вопрос, что такое танцы на льду: спорт или искусство.

Роман: Это спорт и искусство точно. Если кто-то знает, что такое танцы на льду, — это колоссальная работа и физическая, и моральная, и функциональная, многочасовые тренировки. Это не просто так, это не в шахматы поиграть. Это спорт высших достижений. И, конечно, это искусство.

Оксана: Вообще, фигурное катание в целом — это большое искусство. Каждый спортсмен, каждая пара, каждая танцевальная пара подходят с творческой стороны к подготовке своих программ, всегда это всё продумывается до мелочей: музыка, костюмы образы. Это спортивное искусство, — сказали Костомаров и Домнина в эфире Первого канала.