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«Место встречи изменить нельзя». Загитова посетила Гран-при в Магнитогорске

«Место встречи изменить нельзя». Загитова посетила Гран-при в Магнитогорске
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приехала на первый этап Гран-при России, который 26-27 октября проходит в Магнитогорске. Спортсменка на личной странице в социальных сетях выложила видео с соревнований.

«Дорогие друзья, ну что, я нахожусь на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Место встречи изменить нельзя. Болеем за наших девочек», — сказала Загитова.

Отметим, что победу в коротких программах в женском одиночном катании одержала Анна Фролова, в мужском — Роман Савосин, в парах — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. В ритм-танце сильнее всех оказались Александра Степанова и Иван Букин.

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