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Мухортова — о восстановлении от травмы: когда включается музыка, я о боли забываю

Мухортова — о восстановлении от травмы: когда включается музыка, я о боли забываю
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Российская фигуристка Анастасия Мухортова, выступающая в парном катании с Дмитрием Евгеньевым, высказалась о своём восстановлении после недавней травмы. Из-за неё она не смогла успешно выступить на Мемориале Панина-Коломенкина. Там на разминке перед произвольной программой ей защемило спину.

«Когда включается музыка, я о боли забываю», — сказала Мухортова в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня, 26 октября, Мухортова и Евгеньев выиграли короткую программу среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 73,32 балла. Второе место заняли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (70,28 балла.), третье — Алиса Блинникова и Алексей Карпов (62,95).

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