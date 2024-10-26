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Анна Щербакова показала, как работает с Михаилом Колядой на Гран-при в Магнитогорске

Анна Щербакова показала, как работает с Михаилом Колядой на Гран-при в Магнитогорске
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала, как работает на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске вместе с призёром чемпионата мира Михаилом Колядой. Спортсмены выложили совместное видео на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

«А мы тут сидим, работаем вот в такой классной компании. Передаём вам всем привет. Первый этап Гран-при России в Магнитогорске. Начинаем», — сказала Щербакова в видео.

Отметим, что на момент написания новости свои короткие программы уже показали девушки, мужчины и пары. Победу одержали Анна Фролова, Роман Савосин и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев. Также на этапе в Магнитогорске выступят танцевальные дуэты.

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