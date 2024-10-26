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Фигурист Андрей Ежлов сделал сальто в ритм-танце на первом этапе Гран-при России

Фигурист Андрей Ежлов сделал сальто в ритм-танце на первом этапе Гран-при России
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Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, сделал сальто в рамках ритм-танца на первом этапе Гран-при России, который 26-27 октября проходит в Магнитогорске. Это была премьера их нового танца. Спортсмены выступали во второй разминке и за свой прокат получили 74,14 балла.

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Отметим, что этим летом Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выполнение сальто в фигурном катании. До этого элемент был запрещён — за его исполнение полагался штраф в два балла.

Ежлов исполнил сальто в ходе официальных соревнований после окончания произвольного танца на чемпионате России 2023 года, но, так как программа к тому моменту уже была завершена, данная попытка не была отражена в протоколах.

При этом ранее сам спортсмен говорил, что хочет стать первым фигуристом в истории, кто сделал сальто в танцах на льду.

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